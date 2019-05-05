Татар-информ

5 мая 2019, 17:28

Здоровье и среда

В Татарстане воздух прогреется до 25 градусов тепла

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Здоровье и среда

В Татарстане воздух прогреется до 25 градусов тепла

Фото: Рамиль Гали/архив

Местами в республике пройдут небольшие кратковременные дожди.

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Завтра, 6 мая, на территории Татарстана сохранится теплая и относительно влажная погода, информирует Гидрометцентр РТ.

Вероятна переменная облачность, местами возможны небольшие кратковременные дожди. При этом ни гроз, ни порывистого ветра в республике, в отличие от сегодняшнего дня, не ожидается.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 7 градусов выше нуля. В светлое время суток температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. Теплее всего будет на юге региона. 

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