Татар-информ

5 мая 2019, 15:58

ОбществоHi-Tech

Росстат узнал, с какими целями жители России заходят в Интернет

ОбществоHi-Tech

Росстат узнал, с какими целями жители России заходят в Интернет

Большинство россиян используют Всемирную сеть для общения в социальных сетях.

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Чаще всего жители России используют Интернет для общения в социальных сетях. Таковы результаты опроса, проведенного Росстатом, передает RT.

Для коммуникации в соцсетях заходят во Всемирную сеть 62% опрошенных жителей страны. Большинству из них от 15 до 19 лет.

Около 50% россиян заходят в Интернет в том числе для чтения новостных материалов и статей. При этом 36% используют Сеть для скачивания фильмов, музыки и игр.

Примерно 35% жителей РФ совершают в Интернете финансовые операции, оплачивая услуги или делая денежные переводы. Покупают в Сети товары и услуги, а также размещают обращения об их продаже 26,5% граждан.

В общей сложности, согласно результатам опроса, Интернетом пользуются 72% жителей России старше 15 лет. Исследование проводилось в 2018 году и охватило 60 тыс. домохозяйств во всех регионах страны.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу в России с 5 мая.

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