Татар-информ

5 мая 2019, 16:25

Общество

В соцсети попало видео, как пассажиры в Верхнем Услоне спрыгивают с теплохода на берег без причала

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Общество

В соцсети попало видео, как пассажиры в Верхнем Услоне спрыгивают с теплохода на берег без причала

Фото: соцсети

Сейчас оформляется разрешительная документация на создание здесь пристани.

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Пользователи социальных сетей активно обсуждают отсутствие пристани в Верхнем Услоне. Навигация открылась еще 30 апреля, а дебаркадер до сих пор не установлен.

Одна из пользовательниц написала гневный пост: «Это нормально? Пустили судно, значит решите вопрос и поставьте причал. Разве народ должен с мокрыми, грязными ногами потом ходить?!! И потом, вода ледяная. Завтра мне ехать обратно и также я испачкаюсь и намокну, а потом мне ехать по всему городу домой. Это кошмар» (пунктуация автора сохранена – прим. Т-и).

Слова женщины вызвали бурное обсуждение. Мнения разделились, были написаны сотни комментариев. Кто-то согласен с автором поста и уверен, что это безобразие и нарушение правил оказания услуг. Люди задаются вопросом, как добираться до Верхнего Услона с детьми и колясками или бабушке со сломанной ногой.

Вторые встали на защиту речников – при крайне низком сейчас уровне воды в Волге работники речфлота делают все возможное, чтобы дачники смогли добраться до своих участков. Были и те, кто заявил, что нужно было помочь пассажирам спуститься, а не снимать видео.

По информации местной газеты «Волжская новь», пристань в Верхнем Услоне появится в ближайшее время. Сейчас оформляется разрешительная документация на ее установку.

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