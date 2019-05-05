Мечеть «Ярдэм» приглашает казанцев в «Шатры Рамадана» на массовые ифтары

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). С 6 мая по 3 июня на территории Лечебно-учебного реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм» и рядом с одноименной мечетью в Казани будут проходить массовые ифтары в «Шатрах Рамадана», сообщают организаторы.

«Каждый день в течение священного для мусульман месяца Рамадан с заходом солнца все желающие приглашаются разделить праздничный ужин-ифтар, соприкоснуться с духовным миром мусульман, познакомиться с их культурой и традициями», — говорится в сообщении.

Ифтар будет проходить в казанской мечети «Ярдэм» (ул. Серова, д. 4а) ежедневно для 1200 человек. Во время сухура также ежедневно накрываются столы на 300 человек.

Гостей «Шатров Рамадана» ждет проповедь имама, чтение Корана, различные творческие номера и праздничный ужин.

Дополнительная информация по телефону: 89178646480.

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