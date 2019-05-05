В Болгаре залили фундамент под памятник пограничникам

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В городе Болгар началось строительство памятника пограничникам, пишет газета «Яна тормыш».



Общими усилиями фундамент был залит под памятник. Планируется, что в скором времени памятник будет установлен полностью.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в декабре прошлого года житель города Болгар, бывший военный, инвалид второй группы обратился к депутату Госсосвета РТ Фоату Валиеву за помощью в строительстве памятника пограничникам. Депутат оказал посильную помощь.



В прошлом месяце Фоат Валиев провел прием в общественной приемной Спасского местного отделения партии «Единая Россия». Мужчина записался на прием, чтобы поблагодарить и рассказать, что уже сделано, а также поделился дальнейшими планами.





В казанском парке Победы также планируют поставить памятник пограничнику и его собаке. Монумент должен будет увековечить подвиг пограничных войск, первыми принявших на себя удар нацистов.

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