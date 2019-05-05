В Спасском районе школьники состязались в открытом первенстве по парусному спорту

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В селе Три Озера Спасского района состоялось открытое лично-командное первенство по парусному судомодельному спорту среди учащихся и педагогов города и района, посвященное 74-й годовщине Великой Победы, пишет газета «Яна тормыш».

Победителями состязаний признаны Анна Битунова, Артем Шеронов, Степан Разин, среди команд победу завоевала Искерязапская школа.

Призерами стали Ильнаф Гильфанов, Сергей Родионоа, Кирилл Ашмарин, Ислам Вильданов, педагоги Фаиль Шамсутдинов, Ильназ Махмутов, команды детской станции «Регата» Антоновской школы.

Праздник состоялся при участии главы района Камиля Нугаева, начальника отдела образования Александра Ермилина, руководителя благотворительного фонда Владимира Ганичева и другие.

Победители и призеры получили грамоты и памятные подарки.

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