На чемпионате России по кибердисциплине Forza Motorsport выступил профессиональный гонщик

(Казань, 5 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Во время чемпионата России по симулятору гонок Forza Motorsport за монитор сел профессиональный гонщик Павел Прокофьев. В своем заезде спортсмен пришел к финишу первым.

«Я впервые сыграл в эту игру. Единственное, что неудобно — педаль тормоза, которая идет не так, как в обычном автомобиле. Здесь она такая же, как и газ, и к этому нужно привыкнуть. От этого очень устает нога, так как ее всегда приходится держать в напряжении. Мне понравилось, но автомобиль я все равно никогда не брошу. Я только за развитие киберспорта, продолжу участие на подобных мероприятиях, ведь за ними будущее», — поделился Прокофьев.

Также он поделился мнением по поводу того, смогут ли в будущем кибергонки вытеснить настоящих спортсменов с трассы: «Думаю, такое не случится, скорее всего, они просто будут существовать на одном уровне».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.