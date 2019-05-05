В Казани впервые состоялись Всероссийские соревнования по гонкам на радиоуправляемых моделях

(Казань, 5 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казань впервые приняла Всероссийские соревнования по кольцевым гонкам на радиоуправляемых моделях, которые способны развивать скорость до 200 км/ч.

«Есть квалификация, отборочные и финальные заезды. В квалификации победитель определяется по лучшему времени круга. В моделях установлены чипы, которые передают сигнал на антенну, и система электронного хронометража засекает время, за которое модель справилась с трассой. Поэтому человеческий фактор полностью исключен. В отборочных заездах проходит синхронный старт, и кто из участников „накрутит“ за 10 минут наибольшее количество кругов, тот и объявляется победителем», — поделился президент международной конфедерации модельного спорта Артем Лабаев.

Также он рассказал об участниках турнира: «В турнире приняли участие не только казанцы, но и гонщики из Самары, Тольятти, некоторые спортсмены приедут непосредственно к финалу».

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