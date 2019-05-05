Машинки на радиоуправлении, кибергонки и первые заезды: в Казани открыли гоночный сезон

(Казань, 5 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). На автодроме Kazan Ring Canyon состоялось открытие летнего сезона. В программу открытия вошел первый в России чемпионат по кибердисциплине Forza Motorsport, первый этап Кубка Казани на лучшее время — Canyon cup Time attack и первый этап Russian RC 2019 — чемпионат России по автомодельному спорту.

На входе в боксы, где проходил киберспортивный турнир, расположилась грандиозная автовыставка. Любители демонстрировали свои тюнингованные Mercedes, BMW, Сhevrolet, однако нашлось место и для русской классики — вишневая пятерка и ВАЗ четырнадцатой модели не менее гордо стояли под лучами солнца.

«Я называю свою машину „малышка“. Что касается ухода, то самое главное — водные процедуры, идеальнейшее лакокрасочное состояние. Ну и небольшие доработки каждый год. Не сказать, что радикальные, они проходят по минимуму. Она не просто выставочная, на „малышке“ я передвигаюсь по городу и за ним. Сейчас в машину вложено уже более 200 тыс. рублей, но есть планы поставить на нее колеса побольше и занизить», — рассказал об уходе за своей машиной Максим Затеев, счастливый обладатель автомобиля Mazda mx-5.

В ангаре проходил этап кибертурнира по Forza. В соревновании приняли участие более 500 человек, и не мудрено, ведь призовой фонд составил 500 тыс. рублей. Чемпионат прошел на объединенных в сеть компьютерах и консолях Xbox One с рулями. В суперфинал, который состоится в Москве, пройдет только девять человек. Они смогут побороться не только за звание лучших кибератлетов страны, но и за возможность отправиться в Лондон на чемпионат мира.

Чуть дальше расположился чемпионат России по автомодельному спорту. На небольшой обозначенной территории взрослые и дети, которые купили или собрали собственные модели. Автомодель стоит от 20 тыс. рублей. В турнире принял участие десятикратный чемпион России, стоимость его модели превышает полмиллиона рублей. В соревновании приняли участие 26 спортсменов.

Основное действие развернулось на главной трассе Kazan Ring Canyon, который принял первый этап Кубка Казани на лучшее время — Canyon cup Time attack. В нем приняли участие 54 гонщика со всей России. Победитель получил ценные призы от спонсора, медаль и преимущество перед остальными участниками на последующих этапах.

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