Бдительные жители Челнов помогли росгвардейцам поймать мужчину, который украл со стройки кабель

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Бдительные жители Набережных Челнов помогли росгвардейцам поймать мужчину, который украл со стройки 150 метров кабеля. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Рано утром в Набережных Челнах на пульт централизованной охраны ОВО Росгвардии поступил сигнал тревоги из охраняемого торгового объекта. Прибывшим на место происшествия сотрудникам группы задержания работники ТЦ сообщили, что стали свидетелями кражи с соседней стройки», – рассказали в пресс-службе управления.

Бдительные граждане рассказали, что несколько минут назад они увидели, как неизвестный мужчина вынес со стройплощадки огромный моток кабеля. Росгвардейцы уточнили приметы правонарушителя и приступили к его поиску.

Через некоторое время был задержан подходящий под приметы 35-летний ранее судимый безработный мужчина. Подозреваемый не стал отпираться и сознался, что вынес со стройки около 150 метров кабеля. Сумма ущерба составила 24 тыс. рублей.

Похищенное имущество изъято. Предполагаемого похитителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».



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