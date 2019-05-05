В Казани на видео попало, как после столкновения с автобусом иномарку откинуло в столб

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В Казани сняли на видео, как после столкновения с автобусом иномарку «Шевроле» откинуло в столб. Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

Авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Максимова и Дементьева. По мнению водителя автобуса, иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с пассажирским автобусом, после чего «Шевроле» откинуло на обочину, где авто врезалось в дорожный знак.

Причины и виновники ДТП, а также количество пострадавших устанавливаются.

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