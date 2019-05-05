Непотушенная сигарета стала причиной пожара в Бугульме, в котором погиб мужчина и пострадала женщина

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Непотушенная сигарета стала причиной пожара в Бугульме, в котором погиб 57-летний мужчина и пострадала его 48-летняя подруга. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 15.30 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 4а на улице Тухачевского произошел пожар. Горело кресло и другая мебель в квартире на третьем этаже жилого пятиэтажного дома», – рассказали в пресс-службе МЧС РТ.

Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили внутри квартиры тело 57-летнего мужчины. Рядом нашли 48-летнюю женщину, которую с помощью маски спасаемого вывели на улицу и передали медикам «скорой». Пострадавшую с признаками отравления угарным газом госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ.

Меньше 10 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью справиться с огнем. Площадь пожара составила 4 кв. м. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении.

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