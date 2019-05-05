Российские города названы самыми экстремальными для жизни

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Три российских города вошли в список городов с самыми экстремальными условиями по версии испанской газеты El Pais.

На первом месте в рейтинге оказался российский город Якутск и село Оймякон. Авторы назвали Якутск городом с самым экстремальным климатом, так как зимой температура воздуха в нем может опуститься до минус 40 градусов, а летом повышается до плюс 29. А в селе Оймякон в 1926 году температура воздуха опускалась до минус 71,2 градуса.

Следующим в рейтинге значится другой якутский город Верхоянск. Самая низкая зафиксированная температура — минус 69,8 градуса, а самая высокая плюс 37. Благодаря таким перепадам город вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Самым жарким городом мира назвали Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике, где температурный максимум был зарегистрирован на уровне 59,5 градуса Цельсия.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.