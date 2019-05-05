В Казани мужчина украл спортивные штаны, надев их под одежду, но был пойман росгвардейцами

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В Казани мужчина украл дорогостоящие спортивные штаны, надев их под одежду, но был пойман росгвардейцами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«В утренние часы на пульт дежурного в управлении вневедомственной охраны по Казани поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в торговом заведении по улице Мавлютова. К месту происшествия оперативно прибыл экипаж группы задержания», – уточнили в пресс-службе управления.

Бойцов Росгвардии встретили сотрудники безопасности магазина, которые рассказали, что продавец одного из маркетов обратила внимание, что один из покупателей взял на примерку дорогостоящие спортивные штаны и не вернул – злоумышленник надел их под свою одежду. Продавщица попыталась задержать похитителя, но мужчина ее оттолкнул и выбежал из магазина.

Росгвардейцы выяснили приметы мужчины и начали его искать. Буквально несколько минут потребовалось бойцам, чтобы найти и задержать похитителя штанов. Мужчину передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».

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