Новые правила идентификации в мессенджерах вступают в силу в России с 5 мая

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В России с 5 мая вступает постановление Правительства об идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи, сообщает РИА Новости.

«Отныне при регистрации нового пользователя администрация мессенджера обязана направить о нем запрос оператору, а тот, в свою очередь, должен предоставить ответ в течение двадцати минут», — говорится в сообщении.

Если данные совпадут, пользователь сможет пройти авторизацию, а затем получит уникальный номер. Его внесут в специальный реестр оператора с указанием, какой именно сервис для переписки использует клиент. Если абонент захочет расторгнуть договор, оператор должен в течение 24 часов сообщить мессенджеру об этом. А мессенджер обязан снова провести идентификацию пользователя. Если этого сделать не получится — деавторизовать его.

Главное нововведение состоит в том, что мессенджеру предстоит взаимодействовать напрямую с операторами, а не просто просить пользователей ввести в приложении код из СМС.

За отказ работать по новым нормам мессенджеру может грозить штраф до 1 млн рублей и блокировка на территории России.

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