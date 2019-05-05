На музыкальном фестивале «Летние вечера в Елабуге» выступят более ста именитых музыкантов

(Елабуга, 5 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В международном музыкальном фестивале Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» примут участие свыше 100 известных музыкантов. Об этом сообщают в Елабужском музее-заповеднике.

Фестиваль классической музыки в этом году в Елабуге пройдет 10 — 14 июля.

Ожидается, что кроме самого Бориса Березовского на сцене фестиваля выступят виолончелист Александр Князев, скрипач Никита Борисоглебский, баянист-виртуоз Айдар Салахов, симфонический оркестр Российской академии музыки им. Гнесиных, Камерный оркестр Игоря Лермана и Sebastian Dube and friends.

Фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» проходит при поддержке Президента РТ. Он отличается от других музыкальных проектов своим форматом — open-air, то есть музыканты выступают «на открытом воздухе». Например, в прошлом году за 4 дня концертные вечера на Шишкинских прудах посетили свыше 40 тыс. человек из разных городов России.

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