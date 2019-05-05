Известные популяризаторы науки расскажут в Казани об эволюционной биологии и доказательной медицине

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 5 мая, в казанском Центре современной культуры «Смена» известные популяризаторы науки и борцы с лженаукой Михаил Гельфанд и Петр Талантов выступят с публичными лекциями об эволюционной биологии и доказательной медицине. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Выступление доктора биологических наук, члена Academia Europaea, заместителя директора ИППИ РАН, профессора «Сколтеха», НИУ ВШЭ и МГУ Михаила Гельфанда будет посвящено связям эволюционной биологии с практикой медицины. Такие важные для медицины явления, как распространение устойчивости к антибиотикам у бактерий, развитие раковой опухоли, иммунный ответ, изучает именно эволюционная биология.

Врач, сооснователь фонда «Эволюция», член Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Петр Талантов в свою очередь займется разоблачением главных мифов о медицине. Он затронет в том числе такие насущные темы, как значение количества получаемых медицинских услуг, влияние программ по ранней диагностике заболеваний, возможности радикального увеличения продолжительности жизни.

Лекции приурочены к выходу книги Петра Талантова «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия». Мероприятие начнется в 16 часов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.