На казанском марафоне можно будет анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ

(Казань, 5 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). На казанском марафоне сегодня можно будет анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала эпидемиолог Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Лариса Сафина.

«Такие акции очень важны с целью информирования населения. Мы рассказываем о ВИЧ-инфекции, как защитить себя от нее. Тестирования проводим анонимно. И в среднем во время таких акций через нас проходят около 500 человек. У нас есть тесты и по слюне, и по крови, но в этот раз тестируем экспресс-методом по крови. Достоверность наших тестов 99,9%», – объяснила специалист.

Пройти тестирование можно будет с 9.00 до 14.00 в шатре Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, который будет находиться на площади Тысячелетия Казани возле грузовика «КАМАЗ-Мастер».

«В мае у нас будут акции экспресс-тестирования на ВИЧ по слюне в разных городах республики. Будет в Зеленодольске, Нурлате, Чистополе и завершающая в Казани», – добавила Лариса Сафина.



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