Владельцы «Героев в масках» отсудили у челнинца 50 тысяч рублей за Кэтбоя, Гекко и Алетту

(Набережные Челны, 5 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Компания «Энтертеймент Уан Юкей Лимитед» обратилась в суд с иском к челнинцу, который продавал товар с изображением персонажей англо-французского мультсериала «Герои в масках» – Кэтбоя, Гекко и Алетты. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городском суде.

Представитель компании сообщил, что «Энтертеймент Уан Юкей Лимитед» принадлежат исключительные права на товарные знаки «героев в масках». Они внесены в Международный реестр товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности.

По утверждению истца, челнинец продавал товар с изображениями мультяшных героев, сходными с товарными знаками до степени смешения, чем нарушил авторские права собственника.

Суд удовлетворил иск и взыскал с нарушителя 50 тысяч рублей в пользу правообладателя и судебные расходы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.