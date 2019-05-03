Верхнеуслонский район завоевал кубок на корчагинском турнире по шахматам

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В Подростково-молодежном клубе Верхнего Услона состоялся шахматный турнир имени Владимира Корчагина, который из районного мероприятия перерос в лично-командное первенство Заволжской зоны республики среди сельских шахматистов, пишет «Волжская новь».

Турнир прошел в девятый раз. Он посвящен памяти Владимира Корчагина – организатора детского шахматного клуба в Верхнем Услоне, бывшего тренера юных шахматистов.

Участие в состязании приняли представители Верхнеуслонского, Буинского и Тетюшского районов. С приветственным словом к участникам соревнований обратились замруководителя исполкома района Гулия Камалетдинова и Константин Корчагин, сын Владимира Тимофеевича. На сегодняшний день Константин Владимирович является не только бессменным помощником организаторов, но и постоянным спонсором мероприятия.

Турнир проходил в шести номинациях: мужчины и женщины старше 18 лет, юноши и девушки с 12 до 18 лет, мальчики и девочки до 12 лет. В команды входило не менее четырех человек.

После многочасовой упорной борьбы «золото» среди женщин завоевала Мария Лашманова из Тетюшей, «серебро» и «бронза» достались Эльвире Ильиной и Наталье Нурмухаметовой из Верхнего Услона.

Среди мужчин первое место завоевал Зуфар Салахов из Буинска, второе место досталось игроку из Верхнеуслонского района – Александру Картапову, третье присудили Игорю Лашманову из Тетюшей. Среди девушек все три призовых места завоевали жительницы Верхнего Услона.

Среди юношей первое место завоевал верхнеуслонец Владислав Панферов, второе и третье места достались Алмазу Гималиеву из Буинска и Ришату Ахметшину из Тетюшей.

По итогам соревнований командный приз – кубок – достался Верхнеуслонскому району.

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