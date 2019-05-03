Татар-информ

5 мая 2019, 06:19

Культура

В сельской библиотеке Верхнеуслонского района посетители изготовили чердачные куклы

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Культура

В сельской библиотеке Верхнеуслонского района посетители изготовили чердачные куклы

Фото: «Волжская новь»

Чердачные куклы шьются не для игр, ими украшают дом или используют их в качестве оригинального подарка.

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В октябрьской сельской библиотеке Верхнеуслонского района республики проходят мастер-классы по изготовлению игрушек в технике «Чердачная кукла», пишет «Волжская новь».

Народная умелица Гузель Азизова рассказала, что чердачные куклы шьются не для игр – ими украшают дом, используют в качестве приятного и оригинального подарка, а также применяют в домашнем театре.

Материал, из которого сделана кукла, «состаривается» при помощи кофейного отвара, что придает кукле особый запах.



В начале встречи юные читатели познакомились с техникой шитья куклы и поэтапно изучили весь процесс. Кропотливая, но очень интересная работа увлекла ребят, и они с легкостью справились с задачей. Каждая игрушка получилась индивидуальной, со своим характером.

Юные читатели рассказали остальным гостям, на какого сказочного персонажа похожа его игрушка, и придумали ему имя.

 

 

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