В Бугульме провели всероссийский молодежный исторический квест «Освобождение Крыма»

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В бугульминском Дворце школьников прошел всероссийский молодежный исторический квест «Освобождение Крыма», пишет «Бугульминская газета».



Организаторами квеста выступили активисты местного отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», педагоги Школы малых наук и сотрудники полиции. В игре участвовали школьники и педагоги школ №№ 1, 3, 13, лицея № 2 и кадетской школы-интерната.





По условиям квеста солдат призвали помочь разным родам войск Красной Армии, которые должны были содействовать передовым частям в освобождении Крыма от фашистов.



Пять команд преодолели шесть трудных и интересных станций, оказавшись на разных участках полуострова, узнали о событиях с 8 апреля по 12 мая 1944 года и о подвигах героев Великой Отечественной войны.

По результатам квеста первое место заняла команда школы № 3, второе место досталось школе № 1, третье получили кадеты.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.