На перегоне Базаровка – Бугульма из-за капремонта закроют железнодорожный переезд

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Переезд, расположенный в Бугульме, в районе верхнего поселка по улице Буровая, будет закрыт на капитальный ремонт, пишет «Бугульминская газета».



По информации филиала ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога, закрытие произойдет из-за проведения капитальных работ с восьми утра 12 мая до пяти вечера 17 мая. Движение на перегоне Базаровка – Бугульма (район верхнего поселка по ул. Буровая) будет невозможным.



Владельцы автотранспорта могут воспользоваться объездной дорогой через федеральную трассу Казань – Оренбург.

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