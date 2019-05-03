Для болгарских ребят с ограниченными возможностями провели Сабантуй

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Учащиеся пятого класса Болгарской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья поучаствовали в интерактивном занятии «Сабантуй – праздник земли и солнца», пишет газета «Яна тормыш».





«Ребята познакомились с историей, традициями и обычаями этого праздника», – отметил источник.





Дети активно участвовали в играх Сабантуя и получали не только яркие впечатления и позитивное настроение, но и сладкие призы и подарки.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало даты проведения Сабантуя в Казани и в районах Татарстана.

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