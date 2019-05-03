В Спасском районе началась активная подготовка к летней оздоровительной кампании

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). На базе Дома детского творчества города Болгар состоялось производственное совещание по вопросу организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период, пишет газета «Яна Тормыш».



Совещание прошло при участии секретаря межведомственной комиссии по организации летнего отдыха Ахтама Валиахметова, замначальника отдела образования Елены Солодянкиной, методиста Маргариты Марковой, заместителей директоров школ по воспитательной работе, руководителей пришкольных лагерей, представителей межведомственных структур.





Особое внимание участники совещания уделили необходимости проведения межведомственных проверок на предмет занятости подростков, состоящих на профилактических учетах, на работу проектов «Юнармейское лето 2019», «Музей – территория образования», трудоустройство несовершеннолетних, организацию смен в стационарном лагере.

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