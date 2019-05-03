Татар-информ

5 мая 2019, 05:26

Общество

В Спасском районе началась активная подготовка к летней оздоровительной кампании

Рекомендуем

Общество

В Спасском районе началась активная подготовка к летней оздоровительной кампании

Фото: spas-rt.ru

Участники совещания обсудили работу проектов «Юнармейское лето 2019», «Музей – территория образования», трудоустройство несовершеннолетних.

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). На базе Дома детского творчества города Болгар состоялось производственное совещание по вопросу организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период, пишет газета «Яна Тормыш».

Совещание прошло при участии секретаря межведомственной комиссии по организации летнего отдыха Ахтама Валиахметова, замначальника отдела образования Елены Солодянкиной, методиста Маргариты Марковой, заместителей директоров школ по воспитательной работе, руководителей пришкольных лагерей, представителей межведомственных структур.



Особое внимание участники совещания уделили необходимости проведения межведомственных проверок на предмет занятости подростков, состоящих на профилактических учетах, на работу проектов «Юнармейское лето 2019», «Музей – территория образования», трудоустройство несовершеннолетних, организацию смен в стационарном лагере.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Два сельских поселения Кайбицкого района выиграли 1,5 млн рублей на развитие инфраструктуры
Новости дня
06:19
В сельской библиотеке Верхнеуслонского района посетители изготовили чердачные куклы

Чердачные куклы шьются не для игр, ими украшают дом или используют их в качестве оригинального подарка.

05:26
В Спасском районе началась активная подготовка к летней оздоровительной кампании

Участники совещания обсудили работу проектов «Юнармейское лето 2019», «Музей – территория образования», трудоустройство несовершеннолетних.

04:51
На перегоне Базаровка – Бугульма из-за капремонта закроют железнодорожный переезд

Причина закрытия, которое будет действовать с 12 по 17 мая, – проведение капитальных работ.

03:24
Верхнеуслонский район завоевал кубок на корчагинском турнире по шахматам

Турнир посвящен памяти Владимира Корчагина – организатора детского шахматного клуба в Верхнем Услоне, бывшего тренера юных шахматистов.

02:21
Два сельских поселения Кайбицкого района выиграли 1,5 млн рублей на развитие инфраструктуры

С помощью средств укрепят материально-техническую базу объектов жизнеобеспечения поселений, обустроят объекты инфраструктуры и решат другие вопросы.

01:05
Для болгарских ребят с ограниченными возможностями провели Сабантуй

Дети активно участвовали в играх Сабантуя и получали не только яркие впечатления и позитивное настроение, но и сладкие призы и подарки.

00:28
В Бугульме провели всероссийский молодежный исторический квест «Освобождение Крыма»

Пять команд преодолели шесть трудных и интересных станций, оказавшись на разных участках Крыма, узнали о событиях с 8 апреля по 12 мая 1944 года.

4.05 23:44
Городской храм в Нижнекамске проведет традиционные народные гуляния

Перед публикой выступит хор храма, дети из школы «Воскресение», ансамбль «Забава», ансамбль «Тальяночка».

4.05 22:37
Чутеевское поселение стало лидером по сбору молока в Кайбицком районе

Молокосборщики Кайбицкого района провели итоговое совещание.

4.05 22:08
Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России
4.05 21:50
В работе браузера Firefox произошел сбой
4.05 21:46
Борцы в Нижнекамске соревновались в поднятии гири, дартсе и поедании плова

В Нижнекамске провели традиционные спортивные соревнования по многоборью «Эй, егетлэр!».

4.05 21:34
В самом молодом микрорайоне Альметьевска высадили 290 кленов трех видов

Высадкой деревьев занимались студенты, волонтеры, ветераны, представители трудовых коллективов города, национальных диаспор – всего более 300 человек.

4.05 21:16
Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре в некоторых районах Татарстана

Кратковременные порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду.

4.05 20:52
Ученые рассказали о полезном свойстве шашлыка
4.05 20:24
В сельской библиотеке Верхнеуслонского района открылась посвященная Тукаю выставка

Заведующая детской библиотекой Мадина Хисамова поделилась, что любовь к родному языку, родному краю рождается с детских стихов Тукая.

4.05 20:14
Назван топ-10 самых популярных европейских автомобилей с пробегом в России
4.05 19:36
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности поездок в Монголию
4.05 18:55
На крупном пожаре в челнинской многоэтажке спасли пять человек

Пламя охватило квартиру и три балкона дома на Автозаводском проспекте.

4.05 18:52
Яркие события завершающегося учебного года продемонстрировали воспитанники Верхнеуслонской ДШИ

Концерт прошел в старых добрых традициях школы – здесь принято подводить итоги учебного года большим концертом.

4.05 18:28
Вождение без прав, грязные номера и отсутствие страховки: в Казани ГИБДД устроило облаву на байкеров

В этом году байкеры стали участниками уже 21 аварии, в которых 8 человек были травмированы.

4.05 18:04
Министр спорта РТ о Казанском марафоне: Сегодня бег – хороший и недорогой тренд

Владимир Леонов отметил, что принял участие в забеге по собственному желанию, так как это его стиль.

4.05 17:58
«Ак Барс» заключил контракты с нападающими Патрисом Кормье и Мэттью Фрэттином

Оба спортсмена в прошлом сезоне выступали в составе казахстанского «Барыса».

4.05 17:20
Фарид Мухаметшин: В Казанском марафоне участвуют команды из 30 стран – это рекорд

Команда «Единой России» поучаствовала в Казанском марафоне на дистанции 3 км.

4.05 17:08
Хафиз Салихов о Казанском марафоне: Массовые забеги не вредят спорту высших достижений

Президент Федерации легкой атлетики прокомментировал одновременное проведение марафона и чемпионата России по марафону.

События