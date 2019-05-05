Артисты Татарстана исполнят стихи и песни военных лет в Казанском ТЮЗе

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). 7 и 8 мая в Казанском ТЮЗе состоится квартирник под названием «На Земле безжалостно маленькой…», приуроченный к празднованию Дня Победы, сообщает пресс-служба театра.

В программе прозвучат песни и стихи военных лет, воспоминания о родных и близких, чья судьба связана с Великой Отечественной войной.

В квартирнике примут участие народные артисты РТ Роман Ерыгин и Евгений Царьков, заслуженные артисты РТ Арсений Курченков, Павел Густов, Алексей Зильбер, Дмитрий Язов, Гузель Шакирзянова, артисты Виталий Дмитриев, Эльвина Булатова и заслуженный работник культуры РТ, заведующая актерской труппой театра Любовь Лукина.

Продолжительность вечера полтора часа. Мероприятие подойдет для публики от 12 лет.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.