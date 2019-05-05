Современные издания книг муфтия-фронтовика Габделбари Исаева представят в Музее исламской культуры

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). 9 мая в Музее исламской культуры состоится лекция о муфтии-фронтовике Габделбари Исаеве. В ходе мероприятия будут представлены современные издания его книг – «Дини эсэрлэр» («Религиозные труды») и «Коран Кэрим тэржемэсе», сообщает пресс-служба музея.
Габделбари Исаев (1907 – 1983) – советский муфтий, переводчик смыслов Корана на татарский язык, имам уфимской и ленинградской мечетей — непосредственный участник Великой Отечественной войны, был дважды ранен и чуть не потерял зрение на войне.
Габделбари Низамутдинович получил две медали за Победу как ветеран и медаль за трудовую доблесть. С наследием Габделбари хазрата участников вечера познакомит преподаватель Амстердамского университета, историк Альфрид Бустанов.
Начало в 13:00.