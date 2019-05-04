Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). «Зенит» из Санкт-Петербурга досрочно — за три тура до завершения — стал чемпионом страны по футболу, сообщает РИА Новости.

Петербургская команда завоевала золотые медали после поражения «Локомотива» (Москва) в выездной игре с «Арсеналом» (Тула) со счетом 2:0.

В итоге в копилке сине-бело-голубых — 58 очков, железнодорожников — 49, «Краснодара», который еще не сыграл свой матч 27-го тура, — 46 баллов. В случае равенства очков по итогам первенства «Зенит» опередит обе команды по дополнительным показателям.

Сине-бело-голубые стали чемпионами в пятый раз — до этого победителями первенства страны петербургская команда становилась в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.