Борцы в Нижнекамске соревновались в поднятии гири, дартсе и поедании плова

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялись соревнования по многоборью «Эй, егетлэр!». Цель мероприятия, которое проводится в течение 15 лет, – укрепление дружбы и братских связей среди мусульман Татарстана, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Помимо нижнекамцев в мероприятии приняли участие спортсмены из Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги.



За соревнованиями могли наблюдать и те, кто не смог прийти в спортивный комплекс «Ярыш», где проходило мероприятие. Организаторы провели прямую трансляцию.

Спортсмены разных возрастных категорий соревновались по таким видам спорта, как дартс, армрестлинг, поднятие гири и вольная борьба.



Последним этапом традиционного многоборья стало поедание плова.

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