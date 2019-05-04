Назван топ-10 самых популярных европейских автомобилей с пробегом в России

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). По результатам первого квартала этого года объем российского рынка подержанных легковых автомобилей европейских марок увеличился на 2% по сравнению с прошлогодними показателями и составил 245 тыс. единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Возглавил топ популярных марок седан Renault Logan (16,3 тыс.), на втором месте расположился Opel Astra (13 тыс.), на третьем — Volkswagen Polo (11,8 тыс.). Четвертую позицию в рейтинге занял лифтбек Skoda Octavia (11,1 тыс.), пятерку замыкает Volkswagen Passat (10,9 тыс.). Также в десятку вошли Mercedes-Benz E-Class (7,2 тыс.), Renault Duster (7,1 тыс.), BMW 5-Series (6,6 тыс.), Renault Sandero (6 тыс.), Volkswagen Golf (5,8 тыс.).

Вторичный рынок отечественных легковых машин уменьшился на 4% по сравнению с прошлогодними показателями (309 тыс.). При этом десятку лидеров рейтинга заняли различные модели LADA. Так, возглавил топ хэтчбек «Самара-2» (30 тыс.), на втором месте оказалась «семерка» (24,2 тыс.), на третьем — седан LADA 2170 «Приора» (23,5 тыс).

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