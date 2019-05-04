Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности поездок в Монголию

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности поездок Монголию. По информации иностранного здравоохранительного ведомства, в районе западной провинции Баян-Улгий были зарегистрированы два случая чумы с летальным исходом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Провинция находится на территории природного очага заболевания, по имеющейся информации, в обоих случаях люди заразились из-за поедания сырого мяса сурка, который «является основным резервуаром возбудителя на территории природного очага».

«Местными органами здравоохранения принимаются необходимые меры, объявлен карантин. Роспотребнадзором на приграничной территории на системной основе проводится комплекс мероприятий по профилактике инфекции в природном очаге, охват профилактическими прививками населения более 90%», — отмечается в сообщении федеральной службы.

Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать информацию при планировании заграничных поездок.

Ранее сегодня сообщалось, что 17 российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии после того, как там ввели карантин по чуме. Пресс-атташе российского посольства Ксения Панкова рассказала, что с россиянами все в порядке, информация о других больных не поступала. Карантин в провинции будет действовать до 6 мая, сообщает РИА Новости.

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