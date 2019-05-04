(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). На крупном пожаре в челнинской многоэтажке спасли пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Днем в МЧС поступило сообщение, что на Автозаводском проспекте горит квартира на девятом этаже дома, пламя распространилось на балконы девятого, десятого и одиннадцатого этажей. На место отправились подразделения Набережночелнинского ПСГ» – рассказали в МЧС.

Из-за крупного пожара в квартиры жильцов начал проникать густой и едкий дым. Пробравшись сквозь задымление, огнеборцы надели спасательные маски на жильцов квартир и вывели их на свежий воздух.

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