Татар-информ

4 мая 2019, 18:52

Культура

Яркие события завершающегося учебного года продемонстрировали воспитанники Верхнеуслонской ДШИ

Рекомендуем

Культура

Яркие события завершающегося учебного года продемонстрировали воспитанники Верхнеуслонской ДШИ

Фото: vuslon.ru

Концерт прошел в старых добрых традициях школы – здесь принято подводить итоги учебного года большим концертом.

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). На сцене районного Дома культуры состоялся отчетный концерт верхнеуслонской Детской школы искусств, пишет «Волжская новь».

Концерт прошел в старых добрых традициях школы – здесь принято подводить итоги учебного года большим концертом. Учащиеся всех отделений демонстрировали со сцены свое мастерство, отразив самые яркие и интересные события завершающегося учебного года. А в фойе Дома культуры открылась выставка работ учащихся художественного отделения, где были представлены лучшие работы юных мастеров кисти.

Зрители тепло принимали выступления юных дарований, особенно старшеклассников, чьи имена уже хорошо известны районному зрителю – их успехи не раз награждались дипломами всевозможных республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Это и хорошая игра на музыкальных инструментах, хореографические номера, хоровое, ансамблевое и сольное пение, выступление коллектива гитаристов, оркестра баянистов и аккордеонистов.

Кульминацией стало вручение Благодарственного письма и ценного подарка международного конкурса «Мосты над Невой» гендиректору предприятия «Таткрахмалпатока» Альберту Прокопьеву. Именно благодаря спонсорской помощи организации стала возможной поездка хореографического коллектива ДШИ «Задоринки» в Санкт-Петербург, откуда воспитанницы вернулись дважды лауреатами конкурса.

В течение всего вечера, сменяя друг друга, выходили на сцену пианисты, аккордеонисты и баянисты, скрипачи и гитаристы. Чередовались различные по настроению и содержанию инструментальные, хореографические и вокальные номера, но до конца неизменными оставались овации зрителей – почитателей юных талантов.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Тетюшском районе сельчане дали премьеру комедии «Шесть невест, один жених»
Новости дня
18:55
На крупном пожаре в челнинской многоэтажке спасли пять человек

Пламя охватило квартиру и три балкона дома на Автозаводском проспекте.

18:52
Яркие события завершающегося учебного года продемонстрировали воспитанники Верхнеуслонской ДШИ

Концерт прошел в старых добрых традициях школы – здесь принято подводить итоги учебного года большим концертом.

18:28
Вождение без прав, грязные номера и отсутствие страховки: в Казани ГИБДД устроило облаву на байкеров

В этом году байкеры стали участниками уже 21 аварии, в которых 8 человек были травмированы.

18:04
Министр спорта РТ о Казанском марафоне: Сегодня бег – хороший и недорогой тренд

Владимир Леонов отметил, что принял участие в забеге по собственному желанию, так как это его стиль.

17:58
«Ак Барс» заключил контракты с нападающими Патрисом Кормье и Мэттью Фрэттином

Оба спортсмена в прошлом сезоне выступали в составе казахстанского «Барыса».

17:20
Фарид Мухаметшин: В Казанском марафоне участвуют команды из 30 стран – это рекорд

Команда «Единой России» поучаствовала в Казанском марафоне на дистанции 3 км.

17:08
Хафиз Салихов о Казанском марафоне: Массовые забеги не вредят спорту высших достижений

Президент Федерации легкой атлетики прокомментировал одновременное проведение марафона и чемпионата России по марафону.

16:52
Больше 2 млн рублей на благотворительность и 13 тыс. участников: в РТ стартовал Казанский марафон

В завершение мероприятия для всех участников выступит группа «Пицца».

16:48
В Набережных Челнах в 2021 году собираются полностью решить проблему доступности ясель

В ближайшие два года исполком Автограда планирует открыть еще восемь детских садов с количеством в 1500 мест.

16:22
Фарид Мухаметшин обозначил задачи, стоящие перед Общественной молодежной палатой Татарстана

Заседание палаты при Госсовете Татарстана прошло в честь 15-летия молодежного парламента.

15:47
Топ-менеджеры КАМАЗа обсудили поставки автотехники с Премьер-министром Дагестана Артемом Здуновым

Переговоры затронули темы развития федерального лизинга, поддержания инновационного и производственного потенциала дружественной республики.

15:26
В Зеленодольском районе сотрудники МЧС проверили, как дачники соблюдают особый противопожарный режим

В садовом обществе «Обсерватория» сотрудники МЧС вместе с полицейскими обнаружили дачника, который сжигал мусор на своем участке.

15:03
Казанца, сбившего насмерть 18-летнюю девушку, отправили в СИЗО на 2 месяца

Смертельное ДТП произошло 1 мая на пересечении улицы Мавлютова с проспектом Победы.

14:50
В Казани участники праймериз «Единой России» обозначили основные точки роста Татарстана

В столице республики прошли дебаты предварительного голосования партии.

14:35
Марат Ахметов: В Татарстане посеян 41% яровых от плана

По словам министра, текущая погода благоприятна для посева, и в ближайшие дни планируется выйти на максимальную производительность — 120 тыс. га.

14:08
В Нижнекамске скоропостижно скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов

38 лет Рифкат Рифович работал врачом, 36 из которых занимался аллергологией.

13:37
В Татарстане число погибших на пожарах людей выросло на тридцать процентов

С начала года в республике зафиксировано 1848 пожаров, что на 28% больше, чем за этот период в прошлом году.

13:15
В Татарстане введено в эксплуатацию почти 40% жилья от плана

В пределах выделенных на 2019 год средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан планируется обеспечить жильем 132 семьи.

12:56
СМИ: Facebook собирается платить пользователям за просмотр рекламы
12:34
Директор Казанского марафона: За пять лет количество участников Казанского марафона выросло в 10 раз

Вадим Янгиров объяснил причину популярности забегов в столице Татарстана среди населения.

12:18
Фарид Мухаметшин: Предлагаем установить мораторий на проверки самозанятых

«Единая Россия» выходит с инициативой о необходимости пересмотра законодательных норм и правил, регулирующих работу самозанятых.

11:55
В Чистополе отремонтируют дороги за 100 млн рублей

Замруководителя горисполкома Фарход Садиков рассказал, что на республиканские средства заасфальтируют участки дорог на 13 улицах.

11:30
По мотивам волейбольного матча на Олимпийских играх в Лондоне между РФ и Бразилией могут снять фильм

Лента могла появиться в кинотеатрах и ранее, однако сначала было решено снять «Движение вверх».

11:25
Очевидцы сняли на видео ДТП с такси и еще двумя легковыми авто в Казани

Авария произошла ночью на возле дома № 99 на улице Павлюхина

11:14
Болельщики выбрали лучшего хоккеиста «Челнов»

Первое и второе места разделила одна сотая балла — Николай Патрушев обошел Айдара Ханнанова.

События