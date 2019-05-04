Яркие события завершающегося учебного года продемонстрировали воспитанники Верхнеуслонской ДШИ

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). На сцене районного Дома культуры состоялся отчетный концерт верхнеуслонской Детской школы искусств, пишет «Волжская новь».

Концерт прошел в старых добрых традициях школы – здесь принято подводить итоги учебного года большим концертом. Учащиеся всех отделений демонстрировали со сцены свое мастерство, отразив самые яркие и интересные события завершающегося учебного года. А в фойе Дома культуры открылась выставка работ учащихся художественного отделения, где были представлены лучшие работы юных мастеров кисти.

Зрители тепло принимали выступления юных дарований, особенно старшеклассников, чьи имена уже хорошо известны районному зрителю – их успехи не раз награждались дипломами всевозможных республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Это и хорошая игра на музыкальных инструментах, хореографические номера, хоровое, ансамблевое и сольное пение, выступление коллектива гитаристов, оркестра баянистов и аккордеонистов.

Кульминацией стало вручение Благодарственного письма и ценного подарка международного конкурса «Мосты над Невой» гендиректору предприятия «Таткрахмалпатока» Альберту Прокопьеву. Именно благодаря спонсорской помощи организации стала возможной поездка хореографического коллектива ДШИ «Задоринки» в Санкт-Петербург, откуда воспитанницы вернулись дважды лауреатами конкурса.

В течение всего вечера, сменяя друг друга, выходили на сцену пианисты, аккордеонисты и баянисты, скрипачи и гитаристы. Чередовались различные по настроению и содержанию инструментальные, хореографические и вокальные номера, но до конца неизменными оставались овации зрителей – почитателей юных талантов.

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