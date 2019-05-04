«Ак Барс» заключил контракты с нападающими Патрисом Кормье и Мэттью Фрэттином

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Казанский ХК «Ак Барс» заключил контракты с двумя канадскими нападающими Патрисом Кормье и Мэттью Фрэттином, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что соглашения рассчитаны на один год — до конца сезона 2019/20. Оба спортсмена в прошлом сезоне выступали в составе казахстанского «Барыса».

Патрис Кормье в сезоне 2018/19 КХЛ провел 67 игр, в которых набрал 44 очка (19+25).

«Мы рассчитываем, что у канадца получится заиграть в связке с соотечественником Джастином Азеведо и создать боевое звено для „Ак Барса“», — передает пресс-служба ХК слова генменеджера Рафика Якубова.

Мэттью Фрэттин в прошедшем сезоне сыграл 64 матча, набрав 50 (26+24) очков.

Ранее сообщалось, что капитан «Ак Барса» Александр Свитов покинул клуб после шести проведенных в нем лет.

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