Вождение без прав, грязные номера и отсутствие страховки: в Казани ГИБДД устроило облаву на байкеров

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). 4 мая мотовзвод ГИБДД Казани вышел в рейд, в ходе которого автоинспекторы проехались по улицам города в поисках нарушителей правил дорожного движения.

«Сегодня на территории города Казани проводится профилактический рейд, направленный на пресечение нарушений ПДД владельцами мототранспорта. К сожалению, статистика транспортных происшествий показывает, что в результате пренебрежения правилами дорожного движения владельцами мотоциклов происходят ДТП, в том числе резонансные, в которых гибнут люди», – рассказал заместитель начальника отдела ДПС Управления ГИБДД МВД по РТ Айрат Самигуллин.

Такие рейды ГИБДД проводит систематически, в зависимости от ситуации на дорогах. В среднем на улицы города мотовзвод выезжает раз в неделю.

Несмотря на теплую погоду, сегодня на дорогах было замечено не так много байкеров. За три часа рейда автоинспекторы поймали двух байкеров без страховки, одного – с грязными номерами и двух – без шлемов. Один из остановленных водителей сел на мотоцикл без прав, его ТС было отправлено на спецстоянку.

Один из нарушителей (у водителя отсутствовала страховка) был остановлен на улице Максимова в Авиастроительном районе. Автоинспекторы выписали ему штраф 800 рублей. Рассказать, почему он не позаботился о надлежащем оформлении документов, мужчина не захотел, поспешил забрать копию протокола и уехать.

Следующими на пути у мотополка оказались мотоциклистки из женского мотосообщества WindRose. Сегодня они собрались вместе, чтобы отметить Международный день мотоциклисток.

«У меня два маленьких ребенка, поэтому сейчас я нечасто выезжаю в город на своем байке, соответственно автоинспекторы останавливают меня нечасто. Правда, других участниц клуба останавливают по несколько раз на дню, что не очень приятно. Но вообще, мы строго следим, чтобы все наши девочки соблюдали ПДД, оформляли страховку и все необходимые документы», – рассказала одна из основательниц сообщества Ольга Вавилова.

Девушки отметили, что стараются всегда следовать дорожным правилам и даже не взяли в сегодняшнюю поездку тех, кто не успел надлежащим образом оформить необходимые документы.

Сотрудники ГИБДД отметили, что девушки даже выезжают вместе с ними в рейды и ведут беседы с нарушителями, объясняя, насколько важно соблюдать правила.

По данным ГИБДД, в 2018 году в республике с участием мототранспорта произошло 139 ДТП, в которых 18 человек погибли, 39 – получили травмы. По вине мотоциклистов произошло 89 ДТП, в них погибли 13 человек, 94 – были ранены.

По оперативным данным, в этом году байкеры стали участниками уже 21 аварии, в которых 8 человек были травмированы. Непосредственно по вине водителей мототранспорта произошло два ДТП, в которых пострадали два человека.

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