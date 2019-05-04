Министр спорта РТ о Казанском марафоне: Сегодня бег – хороший и недорогой тренд

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о проведении Казанского марафона и о причинах, по которым в забегах участвует огромное количество людей.

«Сегодня бег — хороший тренд, это недорого, командообразующе. Людям нравится. Понятно, что не все довольны организацией, но процент такого мнения очень мал. Все в хорошем настроении, спорт объединяет. Огромное спасибо всему Татарстану, так как муниципалитет даже привёз свои команды сюда. Мы стараемся держать марку и создавать какие-то инновации», — поделился Леонов.

Вдобавок министр рассказал о личном отношении к марафону после своего финиша на 3 км: «Я не ставлю какие-то рекорды, так как я не профессиональный легкоатлет. Мне это просто нравится, это некая поддержка формы, замечательное времяпрепровождение. Да и элемент личного примера также имеет место, я, как министр спорта, должен на своём примере показывать, как это должно быть. Однако я не делаю это из-под палки, мне это нравится, это мой стиль».

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