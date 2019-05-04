В сельской библиотеке Верхнеуслонского района открылась посвященная Тукаю выставка

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). В Татарскомакуловской библиотеке Верхнеуслонского района открылась книжная выставка «Миллэтемнен сунмэс йолдызы – Неугасимая звезда моего народа», посвященная 133-й годовщине со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая, пишет газета «Волжская новь».



Прожив короткую жизнь, Тукай оставил огромное наследие, почти половину которого занимает детская литература. Заведующая детской библиотекой Мадина Хисамова поделилась, что любовь к родному языку, родному краю и его природе рождается с детских стихов и сказок Тукая. Стихи великого поэта звучат на языках мира, в разных городах и странах открываются памятники, улицы и скверы называют его именем, печатаются книги.

«Его бессмертная поэзия более ста лет пробуждает в человеке самые лучшие чувства, а творчество заставляет задуматься о своем предназначении и быть неравнодушным к судьбам людей и Отчизны», – сказала руководитель культурного учреждения.

Читатели рассматривали в сельской библиотеке книги и альбомы о жизни и творчестве великого татарского поэта, также оценили творчество своих детей, нарисовавших рисунки по мотивам сказок Тукая.

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