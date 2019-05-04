Фарид Мухаметшин обозначил задачи, стоящие перед Общественной молодежной палатой Татарстана

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил молодых парламентариев Татарстана с 15-летием Общественной молодежной палаты. Во время заседания Мухаметшин подвел итоги прошлых лет и обозначил задачи на будущее.

«Республика [Татарстан] по многим направлениям является модельным регионом Российской Федерации. У нас накоплен большой жизненный и практический опыт решений в самых различных сферах. Нам надо сделать ещё больше в этой части и, внимая опыту других, зарождая новые инициативы в своей среде, укрепить ваши отношения с министерствами и ведомствами нашей республики и повышать конкурентоспособность. Наша задача – привлечение и реализация крупных инвестиционных проектов, повышение уровня эффективности производства и уровня деловой активности людей», – отметил Фарид Мухаметшин.

По словам председателя Госсовета РТ, во многих регионах страны, в том числе и в Татарстане, молодежные парламенты вносят значимый вклад в формирование молодежной политики.

«Сегодня у вас есть хорошая возможность проявить свою креативность, инициативу, особенно в тех случаях, когда старый образ мысли, традиционные схемы уже не работают. Как никогда сейчас требуется ваша творческая энергия, свежие нетривиальные идеи», – обратился к присутствующим Фарид Мухаметшин.

Он также акцентировал внимание молодых парламентариев на проблеме получения образования среди молодежи.

«Остро стоит проблема трудоустройства молодежи в непростых экономических условиях. Вот эту задачу надо решить, подхватите идею Президента республики Рустама Минниханова. Где-то мы не дорабатываем с той молодежью, которая хочет поступить в вуз и получить образование — ту или иную профессию», — сказал Председатель Госсовета РТ, подчеркнув, что следует заняться профориентационной деятельностью на ранних стадиях.

«Давайте подключимся к процессу раннего выбора профессии», — подытожил Мухаметшин.

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