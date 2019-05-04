В Набережных Челнах в 2021 году собираются полностью решить проблему доступности ясель

(Набережные Челны, 4 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в 2021 году проблема доступности ясель будет решена, сообщил глава Автограда Наиль Магдеев на дебатах, которые проводятся партией «Единая Россия» в рамках предварительных выборов.

По словам мэра Челнов, в городе полностью решена задача обеспечения местами в детских садах малышей в возрасте от трех и более лет. Такого результата удалось достичь благодаря увеличению числа капитально отремонтированных и вновь построенных дошкольных учреждений, отметил Магдеев.

Сегодня в Челнах работает 120 детсадов. В этом году будут введены в эксплуатацию еще шесть образовательных учреждений, рассчитанных на 1440 мест, 780 из которых отдадут ясельникам.

В ближайшие два года исполком Автограда планирует открыть еще восемь детских садов с общим количеством в 1500 мест. Это, по мнению Магдеева, позволит полностью решить проблему дефицита ясельных групп.

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