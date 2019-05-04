В самом молодом микрорайоне Альметьевска высадили 290 кленов трех видов

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Неотъемлемой частью ежегодного альметьевского Первомая является посадка деревьев. Так, в одном из самых молодых микрорайонов Альметьевска – «Яшьлек» – посадили 290 кленов трех видов, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.





Высадкой деревьев занимались студенты, волонтеры, ветераны, представители трудовых коллективов города, национальных диаспор – всего более 300 человек.



Микрорайон «Яшьлек» построен по программе социальной ипотеки. Здесь проживает порядка 12 тысяч человек, в основном, это молодые семьи нефтяников. Здесь также располагаются три детских сада и самая большая в городе школа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Аллее Героев в Болгаре появились новые саженцы.

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