Елена Саляхова

4 мая 2019, 15:26

Происшествия

В Зеленодольском районе сотрудники МЧС проверили, как дачники соблюдают особый противопожарный режим

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Происшествия

В Зеленодольском районе сотрудники МЧС проверили, как дачники соблюдают особый противопожарный режим

Фото: Елена Саляхова

В садовом обществе «Обсерватория» сотрудники МЧС вместе с полицейскими обнаружили дачника, который сжигал мусор на своем участке.

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Зеленодольском районе сотрудники МЧС вместе с полицейскими и исполнительным комитетом поселка «Октябрьский» вышли в рейд в садовое общество «Обсерватория».

Сотрудников МЧС у входа встретила председатель садового общества. Женщина показала водонапорные башни и огнетушители, с помощью которых можно будет предотвратить пожар.

«У нас все дачники соблюдают правила, законопослушные граждане», – сказала она.

В начале рейда сотрудникам МЧС поймать нарушителей не удавалось. Они проводили профилактические беседы с дачниками и раздавали им памятки. Один из них рассказал, что однажды уже был очевидцем пожара. На соседней аллее за считанные минуты сгорел деревянный домик.

«Если случится пожар, то дом уже невозможно будет спасти. Как правило, домики сгорают за 15 минут. Тогда невозможно было подойти к горящему дому ближе, чем на пять метров. Когда приехали пожарные, они потушили уже островок. Это очень страшно», – рассказал мужчина.

О том, что в республике действует особый противопожарный режим, дачник знает. Он рассказал, что сухие ветки складывает в кучу и вывозит на мусорку, а сухую траву потом применяет в качестве удобрения.

Когда сотрудники МЧС обошли практически все садовое общество, они заметили небольшой дым. Как оказалось, на своем участке в металлической емкости дачники сжигали мусор.

Сотрудники МЧС попросили мужчину потушить огонь и составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф до 4 тысяч рублей.

«В условиях особого противопожарного режима ужесточается административная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. Особое внимание мы уделяем местам массового пребывания людей – дачным кооперативам, садовым обществам и частному сектору. За нарушения противопожарного режима гражданам грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических – от 200 до 400 тысяч рублей», – рассказал государственный инспектор по пожарному надзору, майор внутренней службы Альберт Гайфутдинов.

Такие рейды сотрудники МЧС будут продолжать до тех пор, пока нарушителей не станет меньше. По информации пресс-службы МЧС, для контроля особого противопожарного режима создано 857 профилактических групп, в которые входят более 2300 человек.

Благодаря профилактическим группам в этом году уже удалось предотвратить 385 возгораний сухой травы. За сжигание мусора и сухой травы к административной ответственности было привлечено 60 человек, 5 должностных лиц и 5 глав сельских поселений.

Помимо этого, в отношении 74 человек и трех должностных лиц были возбуждены административные дела. На данный момент проводятся проверки.

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