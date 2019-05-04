Топ-менеджеры КАМАЗа обсудили поставки автотехники с Премьер-министром Дагестана Артемом Здуновым

(Набережные Челны, 4 мая, «Татар-информ»). В рамках делового визита делегации ПАО «КАМАЗ» в Дагестан состоялась встреча заместителя генерального директора – финансового директора автогиганта Андрея Максимова и генерального директора лизинговой компании «КАМАЗ» Андрея Гладкова с Премьер-министром Дагестана Артемом Здуновым, сообщает пресс-служба автогиганта.

Переговоры затронули темы развития федерального лизинга, поддержания и развития инновационного и производственного потенциала Республики Дагестан, поставки современной автотехники КАМАЗ и оборудования в республику.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня сотрудничество с Дагестаном ведут крупнейшие предприятия Татарстана, такие, как Зеленодольский завод имени Горького, «Эссен Продакшн АГ», филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» в Казани, «ТАИФ-НК» и другие.

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