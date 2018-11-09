В Казани участники праймериз «Единой России» обозначили основные точки роста Татарстана

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани в рамках праймериз «Единой России» прошли дебаты на тему «Республика Татарстан: точки роста». Участники предварительного голосования предложили свое видение дальнейшего развития экономики республики. Ключевыми вопросами обсуждения стали поддержка самозанятых, создание комфортной предпринимательской среды, развитие агломераций и ТОСЭР.

Первым по заявленной теме выступил гендиректор ООО «Экополис» Артур Зарипов, который назвал несколько механизмов роста экономики Татарстана. По его мнению, необходимо развивать институт самозанятых, максимально оказывать правовую поддержку этой категории граждан. Кроме того, он считает, что важно увеличить количество продуктов местного производства в региональных и федеральных торговых сетях.

«Третий механизм – специальный инвестиционный контракт. Это особый договор взаимоподдержки между инвестором, муниципалитетом и органами государственной власти. Он предполагает налоговые льготы и особый доступ к государственному заказу для инвестора, создание инфраструктуры за счет федеральных средств в муниципалитетах, обязательства инвестора перед субъектом по налоговым выплатам», – сказал Зарипов.

Следующая участница дебатов, адвокат Юлия Королева, убеждена, что нужно сосредоточиться на создании еще более комфортной предпринимательской среды, поскольку «точки роста Татарстана в его предпринимателях». «Необходимо с детских садов и со школы отрабатывать программы обучения предпринимательству, финансовой грамотности. Прививать правовую культуру», – предложила она.

По словам Королевой, одной из точек роста развития республики может стать легкая промышленность. «Обидно, что в Татарстане не развивается легкая промышленность, хотя у нас богатейшие традиции. Как точку роста в будущем можно наметить легкую промышленность», – подчеркнула она.

Вопросы защиты и поддержки самозанятых затронул в своем выступлении Председатель Госсовета РТ, секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин. «Эффективная социальная политика невозможна без сильной экономики Татарстана. В быстро меняющихся современных условиях крайне важно найти новые грани для ее развития, их в Татарстане немало. Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия, машиностроение, сельское хозяйство, строительство – все есть в Татарстане. Сейчас надо искать более эффективные точки занятости наших людей. И новая тема в этой повестке – самозанятые. Эту категорию людей надо поддержать», – отметил он.

«Меня беспокоит налоговое законодательство. Его необходимо полностью пересмотреть. Режим налогообложения должен быть направлен на то, чтобы точки роста республики дали свой результат. Только при богатой экономике можно решать социальные задачи на благо людей», – добавил глава парламента.

По мнению гендиректора УК «АгроИнвест» Раиса Сулейманова, «драйвером роста экономики, который пока используется не в полную мощь, является поддержка малого и среднего бизнеса». Он также считает, что нужно продолжать программы импортозамещения и экспорта продукции Татарстана. «Чтобы республика добилась больших успехов в плане экономического роста, важен и социальный аспект. Хочется, чтобы в будущем больше строилось социального жилья в сельской местности», – продолжил участник дебатов.

Глава Зеленодольского района РТ Александр Тыгин назвал точками роста Татарстана агломерации и ТОСЭР. Он также предложил переосмыслить понятие «городская среда», подумать над ее правильным использованием.

Единый день предварительного голосования в Татарстане, как и в других регионах страны, пройдет 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва от «Единой России».

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