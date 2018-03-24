Марат Ахметов: В Татарстане посеян 41% яровых от плана

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). В Татарстане все районы приступили к севу яровых, заявил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На 4 мая в республике посеяно 710 тыс. га, или 41%, из них яровые зерновые — 485 тыс. га (50%), заявил Марат Ахметов.

«Текущая погода благоприятна для посева, и при надлежащей организации работ в ближайшие дни планируем выйти на максимальную производительность — 120 тыс. га», — сказал министр.

Он напомнил, что со 2 мая распоряжением Президента РТ введен режим ЧС. «Гидрометцентр подтвердил наступление опасного явления для озимых культур. В связи с этим муниципальным районам необходимо в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул докладчик.

Глава ведомства привел данные по итогам работы за 1 квартал текущего года. По его словам, хозяйства населения сократили надои молока на 1 тыс. т, производство мяса — на 500 тонн. При этом фермерские хозяйства возместили эти потери — увеличили объемы молока на 2,3 тыс. тонн, мяса — 1,5 тыс. тонн.

Также в ряде районов продолжается сокращение поголовья коров — за первые три месяца более 10% потеряли Спасский, Рыбно-Слободский и Камско-Устьинский районы.

«Нами составлен рейтинг эффективности грантовой поддержки, включая и направления растениеводства по начинающим фермерам. Отдача по денежной выручке от государственных средств по некоторым районам вызывает большую тревогу. Прошу заострить внимание районов, где отдача средств на рубль поддержки менее рубля. В текущем году конкурсы на грантовые программы также объявлены. Лимиты увеличены до 950 млн рублей на 4 вида грантов», — отметил Марат Ахметов.

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