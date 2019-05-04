В Нижнекамске скоропостижно скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 4 мая, на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району, врач-аллерголог и психолог-психоаналитик НЦРМБ Рифкат Гатупов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

38 лет Рифкат Рифович работал врачом, 36 из которых занимался аллергологией. Он помог многим нижнекамцам – и взрослым, и детям. Кроме того, Рифкат Рифович известен не только как аллерголог, но и как психолог.

Рифкат Рифович принимал активное участие в общественной жизни – был одним из основателей нижнекамского медицинского журнала, секретарем ученого совета в городской больнице № 3, возглавлял совет наставников, занимался летописью нижнекамского здравоохранения.



Прощание с Рифкатом Рифовичем состоится 5 мая, в 9.00, на территории Центральной соборной мечети.

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