Татар-информ

4 мая 2019, 22:37

Сельское хозяйство

Чутеевское поселение стало лидером по сбору молока в Кайбицком районе

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Сельское хозяйство

Чутеевское поселение стало лидером по сбору молока в Кайбицком районе

Фото: kaibicy.ru

Молокосборщики Кайбицкого района провели итоговое совещание.

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Первый замруководителя исполкома Кайбицкого района по экономическим вопросам Эльвира Загидуллина провела итоговое совещание по сбору молока с личных подсобных хозяйств в первом квартале текущего года, пишут «Кайбицкие зори».

На территории района сбором молока занимаются восемь заготовителей – индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, общества с ограниченной ответственностью, сельпо. Ежедневно ими заготавливается около 16 тонн молока.

Наибольшее количество молока пришлось на долю Чутеевского (2,9 тыс. килограмма), Хозесановского (1,6 тыс.), Молькеевского (1,4 тыс.), Бурундуковского (1 тыс.) поселений. Из-за малой численности коров наименьший объем продукции поступил от Кулангинского, Муралинского и Федоровского поселений (менее 200 кг в день от каждого).

На совещании обсудили вопросы ценовой политики на летний период, своевременной оплаты за собранное молоко. Особое внимание было уделено качеству продукции, необходимости соблюдения ветеринарного контроля и усилению мер по выявлению коров, больных лейкозом.

С 1 апреля молоко с личных подворий граждан принимается по цене 17 рублей за килограмм.

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