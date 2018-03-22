В Татарстане число погибших на пожарах людей выросло на тридцать процентов

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). В Татарстане количество людей, погибших на пожарах, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня на совещании в Кабмине РТ сообщил глава МЧС РТ Рафис Хабибуллин.

«С начала года количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось с 1440 до 1848. Этот существенный рост обусловлен ранней весной и возгораниями сухой травы и мусора. В прошлом году весенний пик пожаров приходился на более поздние сроки – 8 мая», – рассказал Хабибуллин.

Он отметил, что количество погибших на пожарах людей также выросло с 53 до 69 человек. Самый значительный рост гибели людей в огне зафиксирован в Пестречинском, Лениногорском, Альметьевском и Лаишевском районах, а также в Казани.

«Рост пожаров в этом году обусловлен значительным количеством возгораний сухой травы, мусора, стерни и камыша. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что из-за горящей сухой травы уничтожаются жилые и садовые дома. Всего с начала пожароопасного периода случилось семь таких пожаров», – рассказал глава МЧС РТ.

Он отметил, что для контроля особого противопожарного режима создано 857 профилактических групп численностью более 2,3 тыс. человек. Силами этих групп уже было проведено более полутора тысяч патрулирований, в результате которых удалось предотвратить 385 возгораний сухой травы.

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