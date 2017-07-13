В Татарстане введено в эксплуатацию почти 40% жилья от плана

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). В Республике Татарстан на 3 мая введено в эксплуатацию 919,9 тысяч кв. м жилья, что составляет 38% от плана. Об этом заявил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Cовещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава Минстроя сообщил, что «по инвестиционной программе социальной ипотеки ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м».

«По состоянию на 3 мая 2019 года в органы статистики отчитались по 29 домам — на 1 тыс. 628 квартир площадью 95,3 тыс. кв. м», — сказал Ирек Файзуллин.

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан планируется обеспечить жильем 132 семьи. Это в том числе 33 многодетные семьи, которые имеют 5 и более детей. На 1 мая сертификаты оформлены 33 многодетным семьям.

Кроме того, министр подчеркнул, что по строящимся 86 многоквартирным инвестиционным жилым домам в высокой степени готовности находится 41 дом; в средней степени готовности — 38 домов; в низкой степени готовности — 7 домов.

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