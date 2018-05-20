Директор Казанского марафона: За пять лет количество участников Казанского марафона выросло в 10 раз

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Директор Казанского марафона Вадим Янгиров прокомментировал проведение в Казани забегов, в которых суммарно примут участие около 25 тыс. человек.

«Та генеральная линия популяризации спорта, которую выбрал Татарстан, потихоньку начинает приносить свои плоды. Нужно понимать, что из этой многочисленной аудитории более половины — приезжие. Этим мы убиваем двух зайцев одновременно: популяризируем легкую атлетику среди местного населения (в этом году марафон бежит около 350 казанцев) и привлекаем людей в Татарстан, это улучшение туризма. Проводятся мероприятия, строятся объекты, ведется большая работа, это и есть причина популярности марафона», — объяснил популярность Казанского марафона среди населения Янгиров.

Также он рассказал о планах развития марафона на следующие годы: «Какие бы планы мы себе ни ставили, но мы против каких-то надуманных, притянутых за уши цифр. Мы за то, чтобы развивать рынок беговой индустрии, мы будем приучать людей к спорту. Ведется большая программа по привлечению людей в спорт. Мы не знаем, что будет через год с точки зрения уровня жизни населения, мы не знаем, что будет через год с беговой индустрией: стагнация или же скачок. Но работу мы будем настраивать максимально эффективно, мы сделаем все, чтобы бегунов стало больше. Я считаю, что нужно анализировать прошлые результаты — пять лет назад здесь участвовало 2,5 тыс. человек, сейчас 25 тыс. Вырасти в десять раз за пять лет — хорошая тенденция».

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