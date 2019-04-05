Татар-информ

4 мая 2019, 12:18

ПолитикаОбщество

Фарид Мухаметшин: Предлагаем установить мораторий на проверки самозанятых

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ПолитикаОбщество

Фарид Мухаметшин: Предлагаем установить мораторий на проверки самозанятых

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

«Единая Россия» выходит с инициативой о необходимости пересмотра всех законодательных норм и правил, регулирующих работу самозанятых.

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Установить мораторий на проверки самозанятых предложил Председатель Госсовета РТ, секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин. Об этом глава парламента заявил сегодня во время дебатов, которые прошли в Казани в рамках предварительного голосования «Единой России».

«До момента, пока вся нормативная база не будет упрощена, предлагаем установить мораторий на проверки самозанятых. Защита и развитие самозанятых – возможность построить общество граждан, которые работают ответственно и самостоятельно на благо своих семей и всей республики. На их поддержке мы должны сосредоточиться в следующем созыве Госсовета Татарстана», – сказал Фарид Мухаметшин.

Он добавил, что «Единая Россия» выходит с инициативой к федеральному центру о необходимости провести пересмотр всех законодательных норм и правил, которые сегодня регулируют работу самозанятых. «Нужно привести все в соответствие запросам и специфике деятельности самозанятых. Создать понятный, прозрачный и, главное, выполнимый свод простых правил, – подчеркнул Председатель Госсовета РТ. – Для нас важен каждый самозанятый в Татарстане. Это одна из важнейших точек роста республики. Люди, которые взяли ответственность за себя, свою работу, свою семью – опора государства. Эту категорию людей надо поддержать».

По словам секретаря татарстанского отделения партии, в республике с начала текущего года в качестве самозанятых зарегистрировались 9,5 тыс. человек. «Причем самозанятыми захотели стать люди разного возраста, например, 14-летняя молодежь и жители пенсионного возраста», – заметил он.

Фарид Мухаметшин также отметил, что в настоящее время продумывается вопрос о возможности самозанятым рекламировать свою продукцию и услуги. «Думаю, их престиж нужно поднять до уровня настоящего предпринимателя, бизнесмена. Это люди, которые легально трудятся, и их нужно поддерживать. Необходимо создать культуру уважительного отношения к бизнес-структурам», – заключил он.

Татарстан с 1 января вошел в число пилотных регионов России, где действует экспериментальный налоговый режим.

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